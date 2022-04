Carcere di Barcellona, giovane donna si impicca ad un albero nell’ora d’aria

Una donna poco più che trentenne, di nazionalità romena, si è suicidata all'interno della Casa circondariale di Barcellona, dove era detenuta da poco tempo. La tragica scoperta degli agenti della Polizia penitenziaria è avvenuta nel pomeriggio di ieri, nel patio dell'ex Ospedale psichiatrico giudiziario, al termine dell'ora d'aria. La donna, detenuta nel settimo reparto, all’interno della “sezione femminile”, si è impiccata ad un albero di nespolo con un pantalone elastico, verosimilmente un pantacollant, in una zona poco lontana dal cortile e dall'area in cui abitualmente i detenuti consumano il loro momento di libertà. A quanto pare il suo gesto avrebbe raggiunto lo scopo in modo fulmineo, nonostante sia stato dato l’allarme e siano accorsi rapidamente gli agenti. La volontà di uccidersi si è purtroppo tradotta in dramma sotto gli occhi delle telecamere del circuito di videosorveglianza, nonostante il punto in cui è avvenuto il suicidio si trovi in una zona poco distante dall’occhio che trasmette le immagini alla centrale operativa.

