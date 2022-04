Sant'Agata Militello, un 60enne tenta il suicidio in casa col gas. I vigili del fuoco evitano il peggio

Provvidenziale intervento dei vigli del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro a Sant’Agata Militello dove un uomo, 60 enne, avrebbe tentato di togliersi la vita all’interno della propria abitazione tagliando il tubo del gas. Sono stati i vicini di casa del condominio, avvertendo la forte puzza, ad avvisare i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno trovato l’ambiente quasi completamente saturo. L’uomo, in stato confusionale, è stato portato fuori e soccorso dall’ambulanza del 118 ed accompagnato in ospedale. Secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco sarebbe bastato poco tempo ancora per provocare lo scoppio dell’intera abitazione. Il 60 enne avrebbe infatti tentato anche di incendiare il materasso. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia e la Polizia locale.

© Riproduzione riservata