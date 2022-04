Messina, lunghe code e caos all'Asp di Pistunina

Disordini e code lunghissime con disagi per l'utenza all'Asp di Pistunina per l'esenzione ticket per reddito. L'appello dei dirigenti di effettuare le procedure online è andato in porto solo per una piccola parte della popolazione. Per chi ha figli minori l'accesso via web non è consentito e molti non sanno effettuare le procedure. Così ogni giorno si verificano assembramenti nella saletta e per le scale del centro commerciale di Pistunina fuori dagli uffici dell'Asp.

Persone in attesa dalle 5 del mattino per segnare i loro nomi sul solito fogliettino cartaceo “ordina fila”. Liste che vanno dai 60 agli 80 nominativi. Una guardia giurata a regolare gli accessi e fuori tanto tanto nervosismo. Questa è una mattinata tipo per ottenere l'esenzione Ticket per reddito agli uffici dell'Asp a Pistunina, per chi abita in zona sud, e all'ex Margherita, per chi abita in zona nord. Il 31 marzo scorso il dirigente del distretto sanitario di Messina, Marcello Nucifora, aveva annunciato che il servizio da quest'anno si può effettuare anche online auspicando un'adesione massiccia dell'utenza al sistema informatico. Le fasce di esenzione per reddito sono quattro: la E01, per i maggiori di 65 anni o i minori di 6 appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ai 36.151,98 euro. Per questa fascia l'esenzione sarà rinnovata automaticamente dal Ministero.

