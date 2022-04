Marina di Caronia, bimba rischia di morire soffocata. Salvata da un fruttivendolo

È successo stamattina, a Marina di Caronia, che un coraggioso fruttivendolo fosse l'uomo giusto al momento giusto per salvare una bambina di pochi anni in pericolo di vita. La piccola, dinamica ancora da accertare, avrebbe ingoiato un oggetto che ne ha ostruito le vie respiratorie. A quel punto la donna, compresa la gravità della situazione, è corsa in strada con in braccio la bimba per cercare disperatamente aiuto. E lo ha trovato in Nunzio, che in quel momento svolgeva normalmente il proprio lavoro al solito posto. Nunzio, con calma e freddezza, è riuscito a liberare la bambina che, grazie alla sua manovra, ha così ripreso a respirare. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che, dopo i dovuti controlli in ospedale, hanno accertato che se la fosse cavata con tanta paura e qualche graffio.

