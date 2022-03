Covid a Messina e provincia: a Milazzo la situazione più critica. Altri due decessi

Messina rimane osservata speciale, soprattutto in queste settimane nelle quali ovunque si registrano i picchi della quinta ondata Covid. Se in città i positivi del giorno sono 128, in provincia la situazione più critica si registra nel distretto di Milazzo coi suoi 1951 attuali positivi.

Il report che riguarda i ricoveri, ordinari ed intensivi, invece fotografa una situazione sostanzialmente stabile. Le ospedalizzazioni sono: 22 al Papardo (5 in terapia intensiva), al Cutroni Zodda di Barcellona 30, 86 al Policlinico (14 in terapia intensiva), 5 al Piemonte e 7 all'Irccs Neurolesi. Altri due i decessi.

