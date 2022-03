Incendio a Militello Rosmarino, preoccupazione per il forte vento

Un incendio è divampato in serata a Militello Rosmarino, nella zona di contrada Bisanò. Vasto il fronte delle fiamme, sospinte dal forte vento di scirocco, nell’area poco fuori in centro abitato al di sotto della provinciale. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello ed i volontari della Protezione civile, con alcuni moduli antincendio. Fortunatamente non ci sono abitazioni coinvolte nelle immediate vicinanze, ma solo terreni, in una zona peraltro accessibile solo con mezzi piccoli. Sui luoghi anche il sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta. La situazione resta comunque di massima allerta proprio in virtù del forte vento.

IN AGGIORNAMENTO

