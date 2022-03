In Sicilia 6.628 nuovi positivi la Covid e 31 morti, che fanno salire i casi totali a 961.003 e le vittime a 10.026. Il maggior numero di nuovi casi in provincia di Palermo, 1.802; seguono quelle di Catania, 1.062, e Messina, 999. Gli mattali positivi sono 225.505, -512; i guariti 725.472, +7.958. I ricoverati con sintomi sono 982, 58 in terapia intensiva, 4 del giorno; i tamponi effettuati 37.411. Tasso di positività al 17,7%.

© Riproduzione riservata