Messina, il professore Stello Vadalà è il nuovo provveditore agli Studi

Il prof. Stellò Vadalà è il nuovo provveditore agli Studi di Messina. Messinese, 63 anni, docente di Lettere a seguito di concorso ordinario a cattedra, vicepreside vicario al Minutoli e allo Jaci di Messina, preside dal 2007 all’Istituto tecnico tecnologico Majorana di Milazzo. Istituto che conta oggi in organico 72 classi e 1700 alunni.

Stimato docente e apprezzato dirigente scolastico per le sue doti umane e professionali, Stellò Vadalà vanta anche una lunga esperienza come giornalista pubblicista. La nomina è stata firmata dal direttore regionale dell’ufficio scolastico per la Sicilia a seguito di interpello per il trasferimento della dott.ssa Ornella Riccio, provveditrice uscente. Oggi alle 18 il professore Vadalà sarà ricevuto dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili, per il commiato da una città che lo ha adottato e apprezzato a tal punto da conferirgli la cittadinanza onoraria.

