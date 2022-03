Alì Terme, la statale 114 riaprirà sabato. Mercoledì l'inizio dei lavori

Gli automobilisti dovranno pazientare altri tre giorni. La Strada Statale 114, attualmente interdetta al traffico veicolare a seguito del crollo parziale di un vecchio edificio sito nella zona nord dell’abitato aliese avvenuto martedì 15 marzo, e che in virtù di una ordinanza emessa dal primo cittadino aliese sarebbe stata presumibilmente riaperta al traffico già nella giornata ieri lo sarà invece sabato 26 marzo.

Lo ha reso noto il sindaco di Alì Terme Carlo Giaquinta in un comunicato per mezzo del quale ha fatto anche il punto della situazione in merito alla tempistica dei lavori che si rendono necessari per rimettere l’area in sicurezza. Detti lavori saranno eseguiti da una società incaricata dai proprietari dell’immobile (formalizzato ieri il contratto tra le parti), i quali hanno ultimato, sempre nella giornata di ieri, il necessario iter con gli Enti interessati (Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali e Genio Civile) per l’inizio delle attività che prenderanno il via il 23 marzo, e consisteranno nella messa in sicurezza dello stabile e nella la pulitura del manto stradale.

La durata prevista dei lavori, che pertanto saranno a carico dei proprietari dell’immobile crollato, è stimata in tre giorni dopo di che sarà possibile il ripristino della circolazione con modalità da concordare con la Società ANAS.

