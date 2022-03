Messina, l'esplosione in via Lattieri: sempre gravissime le condizioni dei due coniugi

Una tanica di benzina i cui vapori si sarebbero dispersi in casa nel corso della notte e fino al mattino. Un fornello a gas acceso e la successiva violenta esplosione. Sarebbe questa la scintilla del devastante incendio che domenica scorsa ha avvolto un’abitazione di via Catara Lettieri e reso necessario il ricovero di una coppia di coniugi, tutt’ora in gravissime condizioni al Centro grandi ustionati “Cannizzaro” di Catania. Ad avere la peggio è stata una donna di 42 anni, che ha riportato bruciature sul 60 per cento e oltre del corpo. Le fiamme l’hanno investita e trasformata in torcia umana, in particolare il viso, gli arti superiori e il tronco. Le sue condizioni di salute destano forti preoccupazioni al personale sanitario del reparto di Rianimazione, che ha deciso di mantenere riservata la prognosi. Anche il marito, un operaio 49enne, ha riportato ustioni, ma meno estese. Ieri è stato sottoposto a un primo, delicato intervento chirurgico. È andata meglio ai figli: rimasti intossicati e accompagnati in ospedale dopo aver inalato i fumi e poi dimessi. Così come la mamma e il figlio che risiedono in un appartamento vicino, tratti in salvo dal personale della Squadra volante guidato dal dirigente Giovanni Puglionisi.

