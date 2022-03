Messina, supermercati assaltati: si svuotano gli scaffali e volano molti prezzi

La corsa ad accaparrarsi carburante ma anche generi di prima necessità. Lungimiranza o psicosi, precauzione o esasperazione? L’effetto, in alcuni supermercati, è simile a quello di un anno fa, quando l’esplosione del Covid fece andare a ruba determinati alimenti. Anche in questo caso si notano alcuni spazi liberi negli scaffali ma si notano anche i prezzi che in alcuni casi son saliti alle stelle.

«La crescita dei prezzi è iniziata sei mesi fa – dice Mariagrazia Fiorino, amministratore delegato della Fiorino srl socio storico di Despar Italia – e noi stiamo posticipando gli aumenti. Adesso però la situazione si è fatta preoccupante un po’ per tutta la catena commerciale».

E adesso la possibile fermata degli autotrasportatori, e comunque la loro protesta, può portare ad ulteriori anomalie fra i reparti dei supermercati.

