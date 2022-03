Sei comuni di Messina presentano progetti di rigenerazione urbana

Procede lungo una linea condivisa la manovra strategica che ha unito sei Comuni del comprensorio tirrenico per ottenere i fondi del bando statale che premia i progetti di rigenerazione volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. La giunta di Terme Vigliatore presieduta dal sindaco Bartolo Cipriano, in qualità di ente capofila dell'unione con Oliveri, Fondachelli, Castroreale, Rodì e Mazzarrà Sant'Andrea, ha approvato nei giorni scorsi la delibera con cui sono stati integrate nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 le progettazioni che ogni singolo Comune, compreso Terme Vigliatore, presenterà per ottenere il finanziamento previsto per le unioni di comuni che superano i 15 mila abitanti (fondi erogabili fino a 5 milioni di euro).

Inoltre, l'Esecutivo termense ha aggiunto anche altri progetti che sono stati allo stesso modo inglobati nel Piano, uno dei quali prevede il "Convogliamento e la regimentazione delle acque piovane - Stabilizzazione e messa in sicurezza a monte contrada Rosa e S. Giovanni Ospedale verso il Ponte Termini". Per quanto riguarda il Comune di Oliveri, che concorrerà per un importo massimo di 710 mila euro, il progetto inserito riguarda la “Rigenerazione urbana dell’area fronte mare per ridurre situazioni di emarginazione sociale e degrado”, predisposto dal responsabile dell'area tecnica Nunziato Chiofalo. Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, invece, sulla scorta del tetto massimo di 460 mila euro, punterà sulla "Rigenerazione del centro storico mediante il recupero degli immobili finalizzati all'housing sociale", mentre quello di Castroreale sui "Lavori di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell’arena Castiglione e sul decoro urbano delle aree limitrofe", per uno stanziamento massimo di 700 mila euro.

Il tecnico comunale Antonino Scardino di Rodì Milici, invece, per una somma massima di 620 mila euro, ha predisposto il progetto di rigenerazione volto promuovere le "Attività culturali e sportive mediante l’adeguamento alla normativa vigente degli impianti in contrada Iarrisi - II stralcio”, mentre il Comune di Fondachelli Fantina mirerà al progetto di "Miglioramento del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale, promozione delle attività socioculturale e sportivo del territorio", per un contributo massimo di 513 mila euro. Il Comune di Terme, che concorrerà per ricevere una somma poco inferiore a 2 milioni di euro, attraverso la progettazione della responsabile dell'area tecnica Patrizia Santangelo punterà a "Lavori di rigenerazione urbana di miglioramento del decoro urbano e la promozione di attività socio culturali e sportive destinati all'intero comprensorio comunale.

