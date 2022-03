Santa Lucia del Mela, un arresto per detenzione e spaccio di droga

Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, conclusione di specifica attività di indagine, hanno arrestato un uomo di Santa Lucia del Mela per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, nei mesi scorsi, in occasione di un controllo sul territorio culminato con una perquisizione nell’abitazione, era stato trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, sequestrata unitamente a un bilancino di precisione e all’occorrente per il confezionamento.

La sostanza, a seguito di accertamenti di laboratorio eseguiti dai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina è risultata corrispondere al tipo cannabinoide sintetico – altrimenti nota come “Spice” o come “droga degli zombi”, per il potere psicotropo estremamente pericoloso per la salute.

La gravità del fatto ha consentito, su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’emissione da parte del Gip del Tribunale di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, pertanto l’uomo è stato rintracciato e arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

