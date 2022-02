Waterfront Messina, l'autorità di sistema portuale organizza un evento di confronto aperto a tutti

Venerdì 25 febbraio alle ore 17.30 si terrà il grande evento partecipativo con il quale l’Autorità di sistema portuale di Messina porterà a conclusione la fase di ascolto pubblico sul waterfront Boccetta-Annunziata.

Durante l’evento i partecipanti saranno coinvolti in una attività di confronto tra le varie proposte emerse nelle riunioni preliminari con cittadini, enti e associazioni, per definire quali siano le esigenze considerate in prevalenza più interessanti e quindi maggiormente meritevoli di attenzione.

La partecipazione, che il presidente Mega auspica numerosa affinché il confronto sia più ampio possibile, potrà avvenire tramite registrazione al sito www.cpwaterfrontmessina.it

