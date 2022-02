Messina, oggi la Regione nomina il commissario

Inizia una settimana cruciale per Messina. In realtà, è anche la settimana dei coriandoli e delle mascherine (quelle del Carnevale...) e, dunque, attenzione agli scherzi, ai trucchi e ai bluff. Ma che ci siano temi serissimi sul tappeto, questo non c’è bisogno neppure di ricordarlo.

E allora si comincia dalla priorità più impellente: la nomina del commissario straordinario del Comune (e della Città metropolitana) da parte della Regione siciliana. Il decreto, come è noto da giorni, è già pronto sul tavolo della dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali Margherita Rizza e dovrà essere sottoposto ufficialmente dall’assessore Marco Zambuto alla firma del presidente Nello Musumeci. Con oggi, sono sette i giorni che vedono Palazzo Zanca senza più una guida, dopo le dimissioni del sindaco, degli assessori e del direttore generale. In questo momento, gli unici due ruoli (uno amministrativo, l’altro politico) mantenuti sono quelli della segretaria generale, Rossana Carrubba, e del presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile.

