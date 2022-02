Messina, una Cittadella inclusiva e di eccellenza per diversamente abili

Prende forma il “Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio Città del ragazzo da destinare a finalità di inclusione sociale-Progetto Dopo di noi”. Il dirigente di Palazzo dei leoni Salvo Puccio, con sua determina, ha approvato il Documento di indirizzo per il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal responsabile unico del procedimento Giacomo Russo. Una tappa fondamentale nell’iter della lodevole iniziativa, che ha un costo di 36.131.710 euro. Il documento predisposto dal rup parte dall’analisi dello stato dei luoghi. L’area di via Pietro Castelli, a Gravitelli, ha «superficie di circa 42.000 mq, eredità di quello che per ben più di mezzo secolo è stato un riferimento in termini di accoglienza», ma negli ultimi anni è stata sottoposta «ad un lento ed inesorabile degrado sia degli immobili presenti all’interno che delle opere stradali e delle protezioni di queste». Ad esempio, la salita Castellaccio, che dall’innesto con la strada pubblica garantita da cancello, si snoda con una serie di tornanti fino al “Castellaccio”, «risulta fortemente in stato di dissesto, come evincibile dalle opere a suo sostegno, in alcuni casi ormai privi della funzione cui devono assolvere». E occorrono, altresì, opere di riforestazione del verde presente. A proposito del patrimonio edilizio, insistono cinque edifici principali, che necessitano di adeguamento impiantistico e manutenzione ordinaria. Gli interventi prefigurati tenderanno alla migliore integrazione con gli scenari naturali, proponendo una rivisitazione e riqualificaizione intanto del sistema di collegamento monte-valle della strada.

