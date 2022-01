Santa Teresa di Riva-Val d’Agrò, arriva l'ok per il nuovo svincolo autostradale

C’è il via libera anche dell’Autorità di Bacino alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Santa Teresa di Riva-Val d’Agrò sull’autostrada A18 Messina Catania, opera dal costo di 26,4 milioni inserita nel Masterplan della Città metropolitana di Messina.

Oggi, infatti, è stata rilasciata l’autorizzazione idraulica unica prevista dalle norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con un provvedimento a firma dell’ing. Leonardo Santoro, segretario generale dell’Autorità, rilasciato al Consorzio per le autostrade siciliane. L’atto è arrivato dopo l’invio di alcune integrazioni richieste al Comune di Santa Teresa, a conclusione della conferenza di servizi indetta ad agosto dal Cas.

L’Autorità di Bacino è stata interessata in quanto le opere di realizzazione dello svincolo interessano l'alveo e le aree demaniali del torrente Agrò e ha espresso nulla osta idraulico con parere favorevole con sette prescrizioni in riferimento alle norme di attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, oltre all’autorizzazione all’accesso all'alveo del torrente e alla realizzazione degli interventi, attestando inoltre che l’attuale regime normativo non prevede il rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

