Alicudi, ritrovato un cadavere: avvistato in mare da un pescatore

Un cadavere, probabilmente di una donna, è stato avvistato nel mare di Alicudi, a una cinquantina di metri dalla costa, all'altezza della località chiamata Bazzina, da un pescatore dell'isola.

Il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione e privo di uno degli arti inferiori. Sul posto per il recupero del corpo, che sarà trasferito all'obitorio del cimitero di Lipari, vi è una motovedetta della Guardia Costiera.

Sono scattate anche le indagini da parte dei carabinieri di Filicudi. Al momento l'unica certezza è che non si tratti di una cittadina di Alicudi.

