Milazzo, bonifica nella frazione di Santa Marina

Intervento di bonifica straordinario nella Piana. La Caruter su espressa richiesta del Comune ha operato l’intervento in via San Basilio nella frazione Santa Marina a Milazzo dove in passato si è proceduto a sanzionare gli zozzoni. Tantissimi i rifiuti rimossi che erano stati depositati in modo illecito. Nella zona sarà potenziata la video sorveglianza.

“Abbiamo restituito normalità ad una zona che era stata trasformata in discarica - ha detto il sindaco Midili - e analoga azione sarà fatta in altre aree del territorio. Occorre frenare questo fenomeno perché una maggiore produzione di rifiuti indifferenziato è il relativo conferimento in discarica incidono drasticamente sul raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata obbligatoria per legge”.

