Messina, tutti i numeri della giustizia

All’indomani della cerimonia d’inaugurazione dell’Anno giudiziario analizziamo più in dettaglio i numeri della gestione delle cause e dei processi a Messina in tutti i settori, contenuti nella relazione del presidente della Corte d’appello Michele Galluccio, che sono poi strettamente legati alla vita economica e sociale della città, molto più di quanto generalmente si sia portati a pensare.

Il Tribunale Persiste una oggettiva inadeguatezza numerica degli organici, sia dei magistrati, sia del personale amministrativo. Va evidenziato il grave impatto dell’emergenza da Covid-19. Nel settore penale l’incidenza negativa dell’emergenza è stata sensibile, non potendosi ricorrere alla trattazione da remoto.

Settore penale

Il dato complessivo del settore penale è di tendenziale peggioramento, con evidente difficoltà, con le risorse date e attesa la emergenza sanitaria, a contenere le sopravvenienze e ancor più a ridurre significativamente le pendenze e la durata dei procedimenti. I dati statistici offrono una situazione di incremento delle pendenze. La situazione delle sezioni penali dibattimentali continua a rimanere difficile, con un incremento, del 7%, delle pendenze, in numero di 276, al collegio (erano 258 nel periodo precedente) e un incremento dell’1% per i procedimenti dinanzi al giudice monocratico (al 30.6.2021, 3.720, erano 3.351 al 30.6.2020). L’elevato numero di procedimenti pendenti determina un concreto rischio di prescrizione dei reati. La Corte d’assise ha visto una riduzione delle definizioni. Il settore delle Misure di prevenzione ha visto un aumento costante e significativo sia delle richieste di misure personali che patrimoniali. Sono pendenti diverse proposte non ancora esitate. Nell’ambito del Riesame sono in decremento del 20,66% (n. 795) il numero di procedimenti ex artt. 309 e 310 c.p.p., con un decremento del 39,38 delle pendenze, rispetto al periodo precedente. Nella sezione Gip-Gup si è registrato un sensibile aumento delle pendenze noti (+ 37%) che ha fronteggiato con un aumento del numero delle definizioni (+ 25%) raggiungendo tuttavia una pendenza (n. 2.536) in aumento del 21% rispetto al periodo precedente. Si registra un aumento delle richieste di intercettazione telefonica e ambientale e domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’incidenza delle indagini difensive è scarsa.

Settore civile

I dati statistici, verosimilmente per l’aggravarsi della crisi economica e per il permanere di un altissimo tasso di litigiosità, evidenziano un aumento dei giudizi di natura cautelare e di urgenza nonché del numero di decreti ingiuntivi emessi - sia ordinari sia del lavoro e dei procedimenti di natura risarcitoria extracontrattuale (specie in materia di circolazione stradale e colpa professionale medica). Un continuo incremento si registra anche nei ricorsi per convalida di sfratto per morosità e nei giudizi in materia di famiglia.

