Nuovo focolaio all'ospedale "Santissimo Salvatore" di Mistretta: questa volta nell’ala di neuro riabilitazione della fondazione Maugeri. Circa una decina i pazienti positivi al Covid. La direzione sanitaria si è già attivata per il trasferimento dei pazienti in altre strutture specializzate.

La scorsa settimana, sempre a causa di un focolaio Covid, si era resa necessaria la chiusura del reparto di medicina e lungo degenza dell’ospedale.

