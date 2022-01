Finanziati progetti di recupero delle parrocchie di Roccalumera e Alì Terme

Con il decreto di stanziamento dei fondi per i progetti di recupero della Parrocchia SS. Cosma e Damiano a Roccalumera e la chiesa di S. Rocco ad Alì Terme, l’assessorato Regionale ai Beni Culturali ha voluto sostenere l’importanza della salvaguardia di questi luoghi storici e religiosi.

“Un iter che si è concluso nel giro di 20 giorni - commenta l’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega - dal sopralluogo al decreto di finanziamento. Si tratta della salvaguardia e della valorizzazione di due organi storici, posizionati nelle chiese di Roccalumera e Alì Terme. Voglio ringraziare per l’impegno profuso sul territorio gli amici della Lega, in particolare il coordinatore cittadino di Roccalumera Maurizio Cavallaro e la consigliera comunale della Lega Tiziana Maggio e a Franco Barletti.

Per Alì Terme un ringraziamento al Sindaco Agatino Giaquinto e a Nancy Todaro, Assessore ai Beni Culturali: "Sono molto soddisfatto per questi due brillanti risultati che sono arrivati a stretto giro non soltanto per valorizzare il patrimonio culturale siciliano ma per dare un segnale di vicinanza ai territori della costa ionica siciliana”.

