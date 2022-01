Messina, morto il ciclista ritrovato a Natale nel bosco di Malabotta

Purtroppo, per le gravi condizioni a causa di una rovinosa caduta, ha cessato di battere il cuore di Nunzio Chisari all'ospedale Papardo dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo.

Il ciclista amatoriale cinquantenne di Mascali era stato ritrovato la mattina di Natale nel bosco di Malabotta, in territorio di Roccella Valdemone, dagli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Mojo Alcantara intervenuti agli ordini del comandante Sebastiano Paratore. Il cinquantenne, è stato in coma per diversi giorni, ieri il decesso.

L’uomo, la vigilia di Natale, dopo essere giunto a Mojo Alcantara a bordo della sua auto aveva preso la bicicletta deciso a fare un’escursione nella zona del bosco di Malabotta, una riserva naturale che interessa, tra l’area ionica e quella tirrenico nebroidea ben cinque comuni. Con lui doveva esserci un amico che però, all’ultimo istante, ha deciso di non accompagnarlo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio della vigilia di Natale quando l’uomo non ha fatto rientro a casa e non ha dato più notizie di sé.

