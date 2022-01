Messina, il Covid manda in tilt il 118: ambulanze in attesa di poter lasciare i pazienti

Il Covid manda in tilt il servizio del 118. Le ambulanze gestite dalla centrale operativa restano ferme per ore in attesa di lasciare i pazienti. Il problema è che i tre Pronto Soccorso degli ospedali Policlinico, Piemonte e Papardo sono in affanno e si devono barcamenare tra sanificazioni e assistenza ai positivi. Il direttore della centrale Domenico Runci ha lanciato l'sos, chiedendo aiuto all'assessorato regionale alla Sanità. Domani dovrebbe tenersi un vertice straordinario. Nel pomeriggio all'ospedale Papardo è stato allertato il 112 che nulla ha potuto fare se non prendere atto della situazione.

