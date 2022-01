Messina, verso l’apertura del parcheggio del “Nuovo Mercato Zaera”

Scatta finalmente il conto alla rovescia per l’apertura del parcheggio del Nuovo mercato coperto Zaera. E c’è già un cambiamento, visto che la gestione è passata dalla giornata di sabato scorso, ossia dall’1 gennaio, all’Atm. Lo ha stabilito un provvedimento della Giunta presieduta dal sindaco Cateno De Luca, riunitasi nella seduta dello scorso 29 dicembre. La proposta istruita dall’Area tecnica, su proposta degli assessori alla Mobilità urbana Salvatore Mondello e alle Attività produttive Dafne Musolino, sottolinea che la porzione collocata nel seminterrato, tra la vie Cesare Battisti e il viale Europa, «è asservita all’area mercatale e come tale, per la sola fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 13.30, la sosta sarà gratuita per l’utenza del marcato». Ma al fine di limitare l’occupazione temporale dello stallo e quindi assicurare la rotazione dei parcheggi, l’occupazione senza versare un solo centesimo è contenuta per una sola ora, «mediante l’utilizzo del disco orario da posizionare ben visibile nel momento in cui ha inizio la sosta». Oltre i sessanta minuti, il veicolo sarà multato ed eventualmente sottoposto a rimozione forzata« dal carro attrezzi. Nella rimanente fascia oraria, quella pomeridiana e serale compresa dalle 15.30 alle 20.30, «il parcheggio è a pagamento alle stesse tariffe praticate per gli stalli della Zona a traffico limitato del centro cittadino».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata