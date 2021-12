Cantieri servizi, Messina batte tutti: pronti a partire per la terza volta

Cantieri servizi parte terza. Messina ha ottenuto, ancora una volta, la possibilità di avviare la misura d’impiego che sostiene le fasce con il maggior disagio socio economico della città.

Con i residui dei fondi stanziati dall’assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali, e al lavoro, Messina, ma anche un’altra trentina di comuni dell’Isola avranno la possibilità di far ripartire una nuova sessione dei cantieri servizi. Come si legge in una nota del dirigente generale dell’assessorato Gaetano Sciacca, è stato approvato il piano di riparto delle somme relative al finanziamento di quella che, di fatto, è una prosecuzione di un avviso datato 2018 e che poi ha trovato compimento negli anni successivi.

La Regione ha rimesso in circolo poco meno di 3 milioni di euro. E per distribuirli ha dato solo pochissimi giorni ai comuni per candidarsi.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata