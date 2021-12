Vaccini, da domani in Sicilia porte aperte ai bimbi - COME PRENOTARE

Si sono aperte lunedì scorso, in Sicilia, le prenotazioni dei vaccini per bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Possono essere effettuate collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito Sicilia coronavirus, da dove è possibile scaricare anche la modulistica relativa alla somministrazione. Un’alternativa è costituita dal call center dedicato, al numero 800009966 (attivo da lunedì a domenica dalle 8 alle 20), o dal servizio di messaggistica al numero 3399903947.

E da domani disco verde alle inoculazioni per i piccoli, nei 65 punti pediatrici. Disponibili, intanto, 132mila dosi pediatriche di Pfizer, unico farmaco autorizzato per questa fascia. La platea è di 309 mila bambini. Il richiamo è fissato dopo 21 giorni dalla prima inoculazione direttamente nel centro vaccinale dove sarà eseguita la prima dose, che a Messina coincide con una parte dell’Hub Fiera, sul viale della Libertà.

Sul fronte dei controlli coordinati dalla Prefettura, ed eseguiti dalle forze dell’ordine nella giornata di lunedì scorso, chiesto a campione il Green pass a 1600 persone, 7 delle quali sanzionate, mentre 35 sono stati i multati per inosservanza dell’obbligo di indossare la mascherine. Controllati 248 attività o esercizi, 4 dei quali sanzionati. A proposito del bollettino sanitario, deceduto al Policlinico “Gaetano Martino” un settantenne di Messina, che non era vaccinato. Quanto ai ricoveri, 44, di cui 10 in Rianimazione, nel nosocomio di Gazzi: 25, di cui uno in Rianimazione, all’ospedale Papardo; 7 al Covid hospital “Cutroni Zodda” di Barcellona e altrettanti all’Irccs Piemonte.

