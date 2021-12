"Regala un giocattolo", a Torregrotta una raccolta per i bambini in ospedale

"Regala un giocattolo, regala un sorriso" è l'iniziativa messa in piedi da due cittadini di Torregrotta, fratello e sorella, Dario e Dalila Ilacqua.

I giochi raccolti saranno consegnati al Reparto di pediatria dell'ospedale "Fogliani" di Milazzo. Per motivi igienico-sanitari saranno accettati, fino al 20 dicembre, solo giocattoli nuovi, nella fascia di età compresa tra i primi mesi di vita e i 14 anni.

"L'idea nasce da un nostro desiderio, ovvero quello di voler donare un sorriso ai tanti bambini che si trovano in ospedale. Soprattutto, per loro, è Natale", riferiscono Dario e Dalila. La consegna dei giocattoli è prevista prima di Natale, alla presenza del primario di Pediatria, il dottor Francesco Cusumano.

