Sanità, a Lipari il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Visita istituzionale oggi pomeriggio a Lipari per il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. Dopo essere giunto in aliscafo nel porto di Sottomonastero, dove ad attenderlo vi erano il sindaco Marco Giorgianni, il vice Gaetano Orto (fautore di questa visita) e i rappresentanti delle forze dell’ordine, ha proseguito per il palazzo comunale di piazza Mazzini. Qui sta incontrando l’amministrazione comunale. A seguire Costa incontrerà la Commissione consiliare alla Sanità, presieduta dall’avvocato Erika Pajno e una delegazione del Comitato “L’ospedale di Lipari non si tocca”.

