Un decesso da Covid al Papardo nella giornata di sabato: si tratta di una donna di 85 anni. Per quanto concerne i ricoveri, il totale è 76, così ripartiti: 40 al Policlinico (12 in Rianimazione), 23 al Papardo (1 in Rianimazione), Barcellona 6, Irccs Piemonte 7.

