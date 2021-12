Santo Stefano di Camastra: paese improvvisamente senza luce, ed è caos

Un pomeriggio prefestivo alquanto insolito quello di martedì scorso segnato dall'assenza di corrente elettrica subita dagli utenti di quasi metà del centro storico a S. Stefano di Camastra.

Il disagio si è avvertito maggiormente con il calare del buio, quando i cittadini, non avvisati per l'improvviso guasto agli impianti di distribuzione, non sapevano a chi rivolgersi per essere informati almeno della durata del blackout. Non trovavano risposta neppure dal numero verde a cui ci si rivolge per la segnalazione guasti. L'operatore virtuale non riusciva ad attuare il collegamento con quello reale. Insomma un caos totale.

Una circostanza comunque, quella del buio, che ha fatto riflettere e apprezzare il bene proprio quando si perde. La corrente elettrica è... ricomparsa, con grande sollievo per gli utenti, intorno alle 20,15, ossia dopo circa 5 ore di assenza.

Il maggiore disagio, con conseguente danno economico, è ricaduto sugli esercizi commerciali impossibilitati a vendere proprio nell'orario di particolare flusso precedente la festività dell'Immacolata. Delle ragioni del guasto si è venuti a conoscenza solo ieri. Le avverse condizioni meteo avrebbero gravemente danneggiato la linea di media tensione. L'immediato intervento di 6 squadre dell'Enel non è valso a riparare il guasto alla rete e alle cabine tanto che si è dovuto provvedere all'installazione di un grosso generatore di corrente, che verrà utilizzato fino a sabato prossimo, quando saranno effettuati i lavori definitivi. In tale giorno gli utenti resteranno senza corrente dalle 9 alle 16

