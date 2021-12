Villafranca Tirrena, carabiniere in pensione trovato morto nella sua auto

Un uomo di 50 anni, D.P.S., residente a Villafranca Tirrena, carabiniere in pensione, è stato ritrovato privo di vita nella sua auto, nei pressi del Centro comunale di raccolta. Da una prima ricostruzione pare sia stato colpito da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il sindaco Matteo De Marco e l'intera Amministrazione si sono stretti attorno al dolore della famiglia. L'uomo era conosciuto e apprezzato in tutta la cittadina e non solo.

