Super Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici: Atm si prepara alle verifiche

Da lunedì 6 dicembre, con l’entrata in vigore del decreto-legge n°172 del 26 novembre 2021, per l’accesso ai mezzi pubblici diventa necessario possedere il Green pass. ATM S.p.A., nel pieno rispetto delle norme, si sta organizzando per permettere un corretto svolgimento del servizio e garantire la sicurezza a tutti i passeggeri. In particolare, ATM sarà in prima fila nel supportare le forze dell’ordine nella verifica del possesso del certificato verde per tutti i viaggiatori.

“Chiediamo la massima collaborazione ai cittadini nell’esibire il Green pass per evitare ritardi e assembramenti alle fermate dei mezzi – dichiara Giuseppe Campagna, Presidente di ATM – Con il nostro personale supporteremo i vigili urbani e le forze dell’ordine nei controlli alle fermate dei bus e dei tram, sia in salita sia in discesa, offrendo un’ulteriore tutela alla cittadinanza”.

La società, inoltre, nelle ultime ore, ha effettuato una specifica formazione ai propri verificatori con l’obiettivo di prepararli al meglio alle nuove indicazioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, fornendo l’applicazione per la verifica del Green pass ed esplicitando i dettagli della normativa con particolare attenzione ai minori. Il decreto prevede, infatti, che anche gli adolescenti sopra i 12 anni debbano possedere il certificato verde per usufruire dei mezzi pubblici. Sul punto non si può non sottolineare la contraddizione tra l’obbligo di Green pass per l’uso di autobus e tram e il non obbligo per la frequenza delle lezioni scolastiche, che obbligherà di fatto i genitori ad accompagnare i figli a scuola con un inevitabile aumento del traffico cittadino.

