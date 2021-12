Tamponamento a Santo Stefano di Camastra, furgoncino sperona due auto: nessun ferito

Intorno alle 13 un incidente si è verificato proprio sul ponte della provinciale 117 che dalla statale 113 conduce a Mistretta. Due vetture ferme in attesa del verde al semaforo che regola l'alternarsi della viabilità, limitata in un tratto da lavori in corso, sono state tamponate da un furgoncino proveniente pure dal centro amastratino. In un primo momento sembrava emergere una particolare gravità ma il tutto si è risolto con danneggiamento dei mezzi ma incolumità delle persone a bordo.

Il personale dell'ambulanza del locale Pte del 118, intervenuta subito sul posto, constatata l'incolumità dei passeggeri, è rientrato in sede. Non è stato neppure necessario l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mistretta in quanto i conducenti si sono messi d'accordo riconoscendo le proprie responsabilità. Il furgoncino che ha tamponato non ha causato gravi danni per la moderata velocità con cui procedeva anche se pare abbia avuto qualche problema al sistema frenante del mezzo.

