Monforte San Giorgio, il 36enne caduto da un muro da 4 metri d'altezza non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita ma rimane sotto osservazione il trentaseienne, M.I., che ieri mattina è scivolato da un muro, cadendo da circa 4 metri di altezza, mentre stava raggiungendo un terreno di sua proprietà. Al giovane, che è stato trasportato al Policlinico di Messina in elisoccorso, è stata eseguita una seconda tac.

L'emorragia che era in corso non ha subìto ulteriori aggravi. Ha riportato una frattura alla parte temporale e parietale del cranio. È ancora in stato di shock. Nel corso della giornata, i sanitari ripeteranno un altro esame. Il 36enne, molto conosciuto e apprezzato considerato che gestisce anche un locale della zona, è stato da subito circondato dal grande affetto di amici e conoscenti, i quali si augurano che le sue condizioni possano migliorare nelle prossime ore.

