Messina prepara il Natale più bello. La ruota panoramica a Piazza Cairoli

A dieci giorni da Natale prende forma il programma che l’amministrazione comunale, ma anche associazioni e privati, contano di realizzare per rendere speciale le prossime festività.

In cassa c’è un milione e duecento mila euro, una somma d’altri tempi per il Natale in città e resa disponibile per lo più da fondi extrabilancio che possono essere utilizzati, hanno spiegato a Palazzo Zanca, perchè devono essere investiti per creare, attorno al brand Messina, l’interesse di chi dovrebbe sceglierle per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Quella che “rischia” di essere il simbolo del Natale messinese è sicuramente la ruota panoramica che verrà montata a Piazza Cairoli. Dallo scorso fine settimana la decisione di farla installare nella metà a monte dell’area è divenuta ufficiale e suggellata da una delibera di Giunta. Verrà installata la “Blue Sky Wheel», una delle più grandi ruote d’Europa. Il montaggio vero e proprio inizierà oggi o al massimo domani e sarà nella stessa area in cui sono state posizione le due precedenti macchine (erano il 2017 e il 2019), che però erano alte 32 metri. Questa invece svetterà con i suoi 50 metri.

L'articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea

© Riproduzione riservata