Cinque positivi in classe, chiuse le scuole di Sant'Alessio Siculo e Savoca

L’aumento dei contagi da Covid-19 non risparmia la zona jonica e ne risentono anche le scuole, dove dall’inizio dell’anno non si erano registrate finora particolari criticità.

Domani, venerdì 26, rimarranno chiusi tutti i plessi scolastici a Sant’Alessio Siculo e Savoca, come deciso dai sindaci con le ordinanze firmate oggi.

Nella cittadina del Capo sono emersi quattro studenti positivi al Covid-19 in una quinta classe della Primaria, mentre nel centro savocese è risultato contagiato uno studente della terza secondaria di primo grado. Di conseguenza sono scattate le procedure di tracciamento dei contatti e la quarantena per la classe laddove previsto, ma i sindaci dei due comuni, in accordo con l’Istituto comprensivo di Santa Teresa di Riva dal quale dipendono le scuole cittadine, hanno deciso di chiudere i plessi di primaria e secondaria di primo grado per effettuare gli interventi di sanificazione degli ambienti, allo scopo di tutelare la salute pubblica e scongiurare la diffusione del contagio.

Gli studenti torneranno quindi in classe lunedì (ad eccezione di quanti dovranno rimanere in quarantena o isolamento) ma domani le lezioni proseguiranno comunque con la didattica a distanza.

© Riproduzione riservata