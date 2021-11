Messina, riapre a Giostra il “mercato dello pulci”: spazio anche ai libri

È stato uno dei luoghi in cui più spesso si è avuto il braccio di ferro fra l’Amministrazione e, in senso molto ampio, i commercianti. Una diatriba che portò anche alla lunga chiusura e a più di una polemica per la drastica decisione di Palazzo Zanca. Adesso, quel mercato, quello “delle pulci” di Giostra può riaprire. Lo ha deciso l’assessorato al commercio guidato da Dafne Musolino che ieri ha scritto al dirigente del Dipartimento servizi alle persone e alle imprese affinchè venisse riattivato lo spazio domenicale destinato all’usato. E questo già a partire da domenica prossima.

Era il marzo dello scorso anno quando scoppiò il caso. Protagonisti gli agenti della Polizia municipale che, dopo una serie di verifiche (alcune anche all’alba della domenica quando iniziava il via vai di commercianti) scoprirono come alcuni ambulanti rivendevano merce di dubbia provenienza, a volte raccolta fra i rifiuti e comunque senza una certificazione della provenienza. Addirittura a febbraio dell’anno scorso fu trovato, in bella mostra, un motorino poi risultato rubato. A quel punto scattarono gli avvisi bonari ai venditori che però non ebbero un grande seguito visto che la situazione rimase più o meno la stessa fino ai primi di marzo quando, con ordinanza, venne sospesa l’attività mercatale per le successive domeniche.

