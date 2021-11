Famiglia isolata a Castelmola, la Regione si mobilita

C'è una sola famiglia isolata a Castelmola dopo il maltempo di martedì e mercoledì scorsi che ha devastato il territorio del borgo turistico creando disagi e danni rilevanti alla viabilità nelle contrade. Il sindaco Orlando Russo ha contattato ieri il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per fare il punto della situazione e per rappresentare la necessità che i lavori di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi possa avere inizio al più presto. Il governatore ha già dichiarato lo stato di calamità per Castelmola e adesso il primo cittadino spera che gli interventi in zona possano scattare al più presto.

