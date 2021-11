Avvocatura messinese in lutto: è morto Francesco Traclò

Lutto nel mondo dell'avvocatura messinese per la scomparsa dell'avvocato Francesco Traclò (83 anni): "Gli iscritti alla Camera Penale di Messina si unisco al cordoglio per la dipartita dell’avv. Francesco Traclò - scrive il presidente Bonaventura Candido - Gli Avvocati del nostro Foro restano oggi orfani di un “Maestro” che ha rappresentato la storia dell’avvocatura del Distretto della Corte di Appello di Messina. Uomo sempre allegro, di grande cultura e di non comune sensibilità giuridica, riferimento importante per tanti giovani colleghi e strenuo difensore dei diritti dei propri assistiti. Già iscritto alla Camera Penale sarà ricordato da tutti noi per la sua autorevolezza in aula ed i suoi cordiali rapporti con tutti i colleghi del Foro".

