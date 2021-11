Un uomo di 94 anni, originario di Furci, è la vittima da coronavirus nelle ultime 24 ore (decesso avvenuto al Policlinico). Non era vaccinato. Ecco, di seguito il quadro dei ricoveri (72 in totale): 39 al Policlinico (8 in Rianimazione), 18 al Papardo (2 in Rianimazione), 10 a Barcellona Pozzo di Gotto e 5 all'Irccs Piemonte.

