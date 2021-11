Si schianta dopo un volo di 3 metri mentre raccoglie olive, 70enne di Taormina in ospedale

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Taormina in contrada Piano Porto. Una donna, 70enne, del luogo, mentre era impegnata nella raccolta delle olive in zona, è infatti caduta in un terrapieno.

La signora ha perso improvvisamente l'equilibrio e non è riuscita ad impedire la caduta, così ha fatto una rovinosa caduta per circa 3 metri. Le persone presenti con lei in quel momento hanno chiamato subito i soccorsi.

Sul posto sono subito arrivati l'equipe medica della postazione 118 di Taormina e i Vigili del Fuoco di Letojanni. La donna è stata raggiunta dai VdF e recuperata. I soccorritori l'hanno imbracata e così su una barella è stata riportata nel piazzale di Piano Porto, dove le sono stati prestati dal 118 i primi soccorsi. Poi il trasferimento immediato al Policlinico di Messina. La signora è stata trasportata nel presidio ospedaliero del capoluogo attraverso il servizio d'urgenza di elisoccorso.

La 70enne ha riportato, a quanto risulta, un politrauma. I medici del Policlinico di Messina stanno adesso monitorando con attenzione le condizioni della donna che è stata sfortunata protagonista di questo episodio avvenuto nel piazzale dove nel 2017 fu allestita una delle elipiste per il G7.

