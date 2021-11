Qualità della vita a Messina, il cielo è sempre più... giù

Il dato nudo e crudo è questo: Messina, la città e la sua provincia, scende di altre otto posizioni e si ritrova al novantottesimo posto, ai limiti della zona “retrocessione”, quella che porta fino all’ultimo scalino della graduatoria, il centosettesimo, occupato da Crotone che non riesce a togliersi la “maledizione” del fanalino di coda.

E se ci fermiamo a questo dato, cosa dovremmo aggiungere di più: siamo scarsi, a Messina si vive male, ecco perché la gente va via, e roba simile, così da chiudere ogni discorso. Ma... non ci si può fermare a questo dato. Sì, c’è un grandissimo ma... Perché se 22 milioni 255mila italiani o residenti in Italia, pari al 37,4 per cento della popolazione che vive in questo Bel-BruttoPaese, si trovano in territori dove la qualità della vita è giudicata insoddisfacente, scarsa, infima, qualche domanda questo Bel-BruttoPaese ha il dovere di porsela. È da decenni che la classifica di Italia Oggi e dell’Università La Sapienza di Roma (così come gli altri Rapporti sull’ecosistema urbano e sul vivere nelle città) vede Messina annaspare tra il novantesimo e il centesimo posto. Esultiamo, a volte, perché saliamo di tre o quattro posizioni, poi precipitiamo di nuovo. E siamo portati a consolarci vedendo che dietro ci sono sempre altre città, consorelle nella desolazione, come Catania, Palermo, Siracusa. Ma il malcomune non vale certo il mezzo gaudio. E allora bisogna tornare a chiedersi non tanto perché Messina sia al 98° posto (in ogni caso sono utili analisi e riflessioni) ma soprattutto perché quasi tutto il Sud arranca o sprofonda. Altro che ripresa e resilienza. C’è la certificazione solenne, in queste classifiche, che mai come oggi l’Italia è un Paese disunito, dove il Centro-Nord viaggia ad Alta velocità, e il Meridione è una carrozza a cavallo, una diligenza su percorsi dissestati e a rischio d’assalto dei predoni...

