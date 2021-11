Messina, incendio in un Centro di aggregazione in via Centonze. Nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco, in tarda serata, in via Centonze. In fiamme parte dei locali che ospitano un Centro di aggregazione. Giunta sul posto, la squadra partita dal Comando provinciale di via Salandra ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Effettuata un’accurata perlustrazione, per accertare la natura dell’evento. Raccolte alcune testimonianze, anche se nel momento in cui è iniziato il rogo, spento dai pompieri, la struttura era vuota.

