Progetto per trattare l’umido di A2a a S. Filippo del Mela: la società non demorde e fa appello

I vertici di A2a presenteranno ricorso in appello in merito all'ordinanza con cui il Tar di Palermo ha respinto la domanda di sospensiva relativa all’impianto di trattamento dell’umido di cui al progetto di “A2a energiefure che si occupa della gestione delle Centrali tra le quali quella di San Filippo del Mela.

La notizia viene confermata direttamente dalla multinazionale lombarda che dunque intende portare a compimento un impianto che ritiene decisivo per dare un sostanzialmente contributo al problema dei rifiuti in Sicilia e in provincia di Messina in particolare.

“"Crediamo che l'impianto proposto per il trattamento della frazione umida urbana possa fornire un valido contributo alla corretta gestione dei rifiuti del territorio” – sottolinea la società – aggiungendo che “il progetto presentato a San Filippo del Mela prevede l'impiego delle migliori tecnologie disponibili e tutte le procedure previste dell'iter autorizzativo per la realizzazione di questa tipologia di infrastrutture sono state portate avanti con rigore e professionalità, rispondendo puntualmente alle richieste di approfondimento pervenute".

Dunque partita tutt’altro che chiusa come peraltro avevano sperato i sindacati, Confindustria e una parte del mondo ambientalista.

