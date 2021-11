Oggi a Messina si è registrato un decesso per covid all'ospedale Papardo, si tratta di un uomo di 56 anni non sottoposto a vaccino. I ricoveri in totale sono 46 di cui al Policlinico 32 (di cui 3 in Rianimazione); al Papardo 10 (di cui 2 in Rianimazione); a Barcellona 1; all'Irccs Piemonte 3.

