Messina, scuole: 500 alunni per l’autonomia. Soglia abbassata di 100 unità a causa della pandemia

Cambia la soglia per il mantenimento dell’autonomia scolastica, con numeri che vanno al ribasso e quindi facilitano questo obiettivo. È uno degli esiti della conferenza di organizzazione per il Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della Rete di ogni ordine e grado per l’anno 2022-2023. Nel corso della riunione che si è svolta lunedì scorso, nella sala “Boris Giuliano” di Palazzo dei leoni, si è stabilito che «i nuovi numeri da considerare passerebbero da 600 a 500 alunni, ovvero da 400 a 300 alunni per le zone montane», nell’ambito del «dimensionamento e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche». Parametri in deroga dovuti al periodo pandemico.

