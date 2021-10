A18, in bilico la riapertura tra Tremestieri e Roccalumera: sui lavori pesa l'incognita meteo

L’obiettivo del Cas è riaprire entro la mezzanotte di domani il tratto di autostrada A18 compreso tra Tremestieri e Roccalumera. È stato ribadito durante il tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina e che verrà replicato domani, quando si avrà maggiore contezza della vera incognita: le condizioni meteo. In caso di forte pioggia (e le previsioni per domani, in questo senso, sono tutt’altro che ottimistiche), i lavori subirebbero un rallentamento e la riapertura finirebbe inevitabilmente per slittare.

È in corso la bitumazione della corsia che era stata chiusa già precedentemente alla caduta del masso all’altezza di Scaletta, così come la realizzazione di un bypass. Per completare il tutto sarà necessaria anche l’installazione dell’apposita segnaletica. Ma tutto dipenderà, come già emerso ieri, dalla pioggia. Ecco perché la giornata decisiva sarà quella di domani.

