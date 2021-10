Lipari, incidente fatale a Quattropani: morta una 29enne, in codice rosso il conducente

Una ragazza morta, grave uno dei passeggeri trasportato a Palermo in codice rosso, altri tre giovani ricoverati all'ospedale di Lipari. E' il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto all'alba a Lipari, zona Quattropani.

Erano circa le 5 quando l'auto, una Renault Clio con cinque persone a bordo che viaggiava verso il centro abitato della piccola frazione liparese, si è schiantata, per cause in corso d'accertamento, tra un pino e un rudere, a bordo strada, rimanendo praticamente schiacciata nella parte anteriore.

Nel violento impatto la ragazza, Desirée Villani di 29 anni, che pare viaggiasse sul sedile posteriore, è rimasta incastrata lateralmente al poggiatesta di uno dei sedili anteriori. Il conducente, un 27enne liparese, anche se in gravi condizioni, è stato tirato fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per estrarlo, utilizzando un gruppo da taglio. I sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lipari ne hanno disposto il trasferimento fuori dall'isola. Feriti, anche se non gravemente, gli altri tre passeggeri, due ragazzi ed una ragazza.

