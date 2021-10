Tragedia a Taormina, schianto notturno in galleria: muoiono due giovani di 35 e 32 anni di Messina

Due ragazzi di 32 e 35 anni hanno perso la vita a causa di un incidente nella notte a Taormina. I due giovani viaggiavano a bordo di una Panda quando l'auto si è schiantata all'altezza della galleria Monte Tauro. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di notte. Le vittime sono Roberto Spadaro (32 anni) e l'amico Antonio Russo (35 anni), entrambi di Messina. Quest'ultimo era alla guida dalla Panda quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, per motivi ancora da accertare. Il mezzo era appena uscito dalla galleria che collega i due versanti di Taormina nord e sud all'altezza dei parcheggi Lumbi e Porta Catania. Giunta all'uscita della galleria in direzione valle, la Panda guidata dal 35enne è andata ad impattare contro un palo della luce.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi con il 118, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco. Vano si è rivelato ogni tentativo di salvare Roberto Spadaro e strapparlo ad un tragico destino, mentre Russo era stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni, a causa dei tanti traumi. Nelle ore successive, mentre si stava approntando il trasferimento in elisoccorso al San Marco di Catania, la morte. In auto anche altri due giovani, rimasti fortunatamente illesi. I carabinieri della Compagnia di Taormina stanno accertando ora la dinamica di quanto accaduto.

